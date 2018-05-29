29.05.2018

2018-05-29 13:55:28

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (18 (9619) от 29 мая 2018 года).

ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

На Петровке, 38, в рамках рабочего совещания начальник Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил нового руководителя УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 2.



УСЛУГИ ПЕРЕВОДЧИКА НЕ ПОТРЕБОВАЛИСЬ

Штаб-квартиру столичной полиции (комплекс зданий на Петровке, 38) посетил министр юстиции и внутренних дел Монголии Цэндийн Нямдорж. Подробности читайте на странице 2.



ПЕШЕХОДЫ БЫВАЮТ МАЛЕНЬКИМИ

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма, а также тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, на территории обслуживания отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве было проведено профилактическое мероприятие «Маленький пешеход». Читайте на странице 2.



ВСЕМ ПОД РЕМЕНЬ!

На территории страны проходит кампания по пропаганде безопасности дорожного движения «Пристегнись, Россия!». Она направлена на популяризацию использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств водителями и пассажирами транспортных средств, а также снижение тяжести последствий ДТП. Подробнее на странице 2.



ВАЖНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по САО провели для студентов столичного вуза профилактический урок о вреде наркотиков. Читайте на странице 2.



ПОДТЯНУЛИ «РЕЗЕРВИСТОВ»

Учебно-методический сбор с сотрудниками подразделений ГУ МВД России по г. Москве прошёл на базе УВД по ЗАО. В мероприятии приняли участие должностные лица, состоящие в кадровом резерве главка московской полиции. Подробности на странице 3.



ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Воспитанники Преображенского кадетского корпуса шли в музей, а попали в настоящее путешествие во времени. Машина времени выглядела специфически — это был Музей истории органов внутренних дел Москвы. Подробности читайте на странице 3.



СЧАСТЬЯ ЛИЧНОГО…

По результатам 2017 года в номинации «Лучшее подразделение финансового обеспечения» таковым признана Централизованная бухгалтерия УВД ПО ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москва. Корреспондент «Петровки, 38» побывал в подразделении финансового обеспечения и вынес оттуда следующие впечатления. Читайте на странице 4.



МНОГОБОРЬЕ ДЛЯ СЫЩИКА

Второй этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений Уголовного розыска МВД России на звание «Лучший по профессии» завершился выявлением победителей региональных этапов. Свой победитель определился и в столичном главке. Читайте на странице 4.



МОСКОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ГОВОРЯТ ПО-АНГЛИЙСКИ

В тесном взаимодействии с полицией общественные советы реализуют государственную политику в сфере охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, участвуют в информировании граждан о деятельности органов внутренних дел, в том числе через средства массовой информации, а также публичном обсуждении вопросов, касающихся деятельности органов внутренних дел. Читайте на странице 5.



ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

Напоминаем нашим читателям об ограничениях, которые вводятся на время проведения ЧМ-2018. Читайте на странице 5.



ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛА

В спортивном комплексе столичного правоохранительного главка состоялся лично-командный чемпионат по дзюдо памяти генерал-лейтенанта милиции Владимира Панкратова. Продолжение на странице 6.



ОТСТАЮЩИХ НЕТ!

Знакомить читателя с этим мероприятием вряд ли стоит. «Зарядка со стражем порядка», ставшая традиционной для всех российских регионов, в Москве столь же привычно и радостно встречается как постоянными энтузиастами этого начинания, так и случайными зрителями. Читайте на странице 6.



СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ

Во Дворце спорта «Динамо» в соответствии с календарным планом было проведено Открытое первенство Московской городской организации ВФСО «Динамо» «Спортивная семья­ 2018», посвящённое 95-­летию образования общества. Подробности читайте на странице 7.



ПОД ДОЖДЁМ ОДНОЙ КОМАНДОЙ

Единым коллективом выступили на традиционном Московском велопараде, стартовавшем в российской столице в воскресенье, представители столичного гарнизона. Продолжение на странице 7.



ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

31 мая — День подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел РФ. Служба эта особая, деликатная и ответственная за будущее страны: «Сегодня — дети, завтра — народ». Читайте на странице 8.



НА СЛУЖБУ В МИЛИЦИЮ НАПРАВИЛИ МЕТАЛЛУРГИ

Полковник милиции в отставке Виктор Чиннов, ветеран органов внутренних дел столицы и центрального аппарата МВД страны, до сих пор дружит со своими прежними коллегами-заводчанами. Подробнее на странице 9.



ТВОЙ ВЫБОР

На территории Юго-Восточного административного округа прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». Читайте на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



КВАРТИРА НА КОНВЕЙЕРЕ

В конфликтных ситуациях нормальный человек чувствует себя неуютно. Раз за разом планомерно создавать их может только абсолютный циник. А если жёсткая конфронтация с клиентом хладнокровно планируется заранее? Нет, что ни говори, с психикой у этих людей что-то не так… Подробнее на странице 11.



МОБИЛЬНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Читайте на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



ГЛАВНЫЙ ДИРЕКТОР

Именным указом от 21 марта 1762 года была введена должность Главного директора над всеми полициями, который подчинялся непосредственно государю — императору Петру III. Читайте на странице 14.



О ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

При подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA в 2018 году, а также при планировании отдыха в отпускной период не стоит забывать, что эпидемиологическая ситуация в мире по ряду инфекционных болезней остаётся напряжённой. Подробнее на странице 14.



СВЕТ «МИЛОСЕРДИЯ»

Как часто мы путаем схожие понятия — «милосердие» и «сострадание». Между тем они всё же отличаются. Милосердием называется готовность помочь, а состраданием — лишь способность пожалеть человека…Читайте на странице 15.



БЕЗМОЛВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ ПРАВДЫ

(Окончание. Начало в №№ 5–7, 9—16.)

Тема минувшей Великой Отечественной войны горька. Но без неё жить нельзя. К великому сожалению, несмотря на протесты ветеранов и неравнодушных граждан, такие понятия, как патриотизм, коллективизм, совесть, ушли из сознания…Продолжение читайте на странице 16.



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