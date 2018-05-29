Жительница Барнаула 19-летняя Фрейя Зильбер пытается добиться алиментов от сына актрисы Марии Шукшиной Макара. Несостоявшаяся невестка настроена очень решительно.

Жительница Барнаула 19-летняя Фрейя Зильбер пытается добитьсяалиментов от сына актрисы Марии Шукшиной Макара. Несостоявшаяся невестканастроена очень решительно.Молодая мама снова стала главной героиней программы"Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Вместе средакторами передачи ей удалось дозвониться до знаменитой актрисы.Разговор получился непростым. Мария упрекнула Фрейю визлишней показушности и работе на камеру. Шукшину явно раздражает эта ситуация,она даже предложила бывшей возлюбленной своего сына общаться через адвокатов."Фрейя, вы опять в записи? Да? Вы опять на съемках, таксказать, да, звоните? Записывается все, да?" – зазвучал напряженный голос Шукшинойв телефонной трубке Фрейи. Девушка решила не отвечать на этот вопрос и перешлак главному, а именно к просьбе встретиться тет-а-тет и поговорить. Артистка, всвою очередь, отметила, что повидаться им нужно было уже давно."Я понимаю, за это деньги платят вам", – продолжила с нотками нотации Мария."Я все понимаю прекрасно. Жить надо на что-то. Но зачем же устраивать это шоу?Есть какие-то принципиальные вещи, тут даже, понимаете… Это ваш вопрос, это делочести и совести… Наш адвокат встретится, позвонит вам и встретится с вами. Свашим адвокатом или с вами", – сказалаШукшина.Актриса добавила, что не согласна с обвинениями в том, чтоона скрывается и не выходит на связь. В завершение беседы Шукшина пообещала Фрейе втечение недели организовать экспертизу ДНК. После взволнованные женщины сухопопрощались.Фрейя не верит своему счастью: теперь она сможет призватьотца своего ребенка к ответственности и получать алименты в размере 15 тысячрублей в месяц. Не поверили своему счастью и поклонники режиссера ВасилияМакаровича Шукшина, которые в студии "Прямого эфира" наблюдали за общением Марии и Фрейи. Почитатели надеются, что вскоре эта ситуация разрешится и на федеральном канале перестанут марать фамилию легендарного человека.