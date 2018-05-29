Милые бранятся – только тешатся. До недавнего времени эта пословица была применима для описания отношений США и Европы. Возникавшие разногласия были некритичными, и несмотря на некоторые противоречия по ряду моментов, Вашингтон и Брюссель легко находили компромисс и продолжали следовать в русле единой геополитической линии. Впрочем, внешнюю политику все равно определяли американцы, тогда как европейцы довольствовались ролью ведомых. Даже самая мощная и влиятельная страна Евросоюза – Германия - безоговорочно подчинялась диктату Соединенных Штатов, что наглядно проявилось в вопросе антироссийских санкций. Но ситуация стремительно меняется: казавшийся незыблемым западный альянс дал первую серьезную трещину. На континенте все чаще говорят о независимости от Вашингтона, а канцлер ФРГ Ангела Меркель срочно летит к главе российского государства Владимиру Путину. Чего ждать от такого поворота событий?

Милые бранятся – только тешатся. До недавнего времени этапословица была применима для описания отношений США иЕвропы. Возникавшие разногласия были некритичными, и несмотря на некоторые противоречияпо ряду моментов, Вашингтон и Брюссель легко находили компромисс и продолжалиследовать в русле единой геополитической линии. Впрочем, внешнюю политику всеравно определяли американцы, тогда как европейцы довольствовались рольюведомых. Даже самая мощная и влиятельная страна Евросоюза – Германия -безоговорочно подчинялась диктату Соединенных Штатов, что наглядно проявилось ввопросе антироссийских санкций. Но ситуация стремительно меняется: казавшийсянезыблемым западный альянс дал первую серьезную трещину.Наконтиненте все чаще говорят о независимости от Вашингтона, а канцлер ФРГ АнгелаМеркель срочно летит к главе российского государства Владимиру Путину. Чегождать от такого поворота событий?Критическими точками во взаимоотношениях Европы и СШАявляются иранская ядерная сделка, взносы на оборонительные нужды, торговыепошлины, а также газопровод "Северный поток – 2" и санкции противРоссии. Пробежимся по каждому из пунктов.Президент США Дональд Трамп ввел заградительные пошлины наевропейские сталь (25%) и алюминий (10%). Фактически – неожиданный и потому крайне неприятный удар в спину от того, от кого европейцы меньше всего ждали.Введенные Вашингтоном торговые ограничения канцлер ФРГ назвала "дамокловыммечом, нависшим над Европой". И хотя Меркель обозначила свою готовностьвести с Соединенными Штатами диалог на эту тему, она все-таки признала, что втекущей ситуации находить общий язык по обе стороны Атлантики становится всепроблематичнее.Между тем канцлер пригрозила принять ряд ответных мер, еслиВашингтон продолжит ломать комедию и не отменит заградительные пошлины на стальи алюминий. Но президент Трамп, как известно, политик упрямый и настойчивый – иуж если что-то задумал, то перед возражениями своих союзников вряд лиостановится. Тем более что они для него уже не представляют такой ценности, какво времена Барака Обамы.Свое отношение к европейцам глава Белого дома нагляднопродемонстрировал в конце апреля, когда США по его инициативе в одностороннемпорядке вышли из ядерной сделки с Ираном и объявили о скором восстановлениисанкционного режима в отношении исламской республики. До этого в Вашингтонездили поочередно Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Обапытались отговорить Трампа от опрометчивого шага, оба в итоге вернулись ни счем.Но самым неприятным сюрпризом для Евросоюза стало желаниеСША восстановить так называемые вторичные санкции – ограничения в отношениилиц, которые ведут свои дела с Ираном. Теперь попасть под санкции могут любыеевропейские компании, если Вашингтону покажется, что они участвуют в "подозрительныхсделках" с Тегераном. Европейские же компании терять выгодные иранскиерынки не хотят, посему реанимация режима вторичных санкций вызвала средибизнес-сообщества Старого Света волну недовольства заокеанским союзником.В итоге бизнес и власть Европы оказались полностьюсолидарны: и первые, и вторые вложили в сделку и возможность потепленияотношений с Тегераном слишком много, чтобы так запросто от всего отказаться пощелчку пальцев из Вашингтона. Как и ожидалось, европейцы участвовать вразвязанном Штатами фарсе не пожелали. Политика политикой, а вот бизнес – этоматерия настолько тонкая, что ради нее можно открыто повернуться к своемусоюзнику спиной, тем более что он этого вполне заслужил. Еврокомиссия, недолгодумая, дала добро европейским компаниям на несоблюдение санкций США вотношении Ирана. Разрыв продолжил усугубляться.Не менее серьезный камень преткновения – расходы на оборону.Трамп хочет заставить европейских союзников увеличить военные взносы до 2% ВВП.У той же Германии этот показатель – 1,24%. Тема военных расходов остается однойиз главных в общении главы Белого дома и канцлера ФРГ. По всей видимости,американскому лидеру все же удалось "уломать" главу Германии: Меркельобъявила, что в 2019 году военный бюджет ФРГ вырастет на пути к достижениюзаветных 2%.Другие раздражители в американо-германских отношениях -газопровод "Северный поток – 2" и антироссийские санкции.Противодействие строительству нового маршрута транспортировки российскогоголубого топлива Соединенные Штаты в прошлом году закрепили на законодательномуровне, подпись под документом поставил Дональд Трамп. США призывают Берлинотказаться от проекта. Голоса в поддержку американцев подают их сателлиты -Польша, страны Прибалтики, Украина и другие. Германия же отказываться от крайне выгодного длясебя проекта не собирается, к тому же второй "поток" недавно уженачали строить на территории ФРГ. Что касается санкций против Москвы, то наМеркель сильно давит европейское бизнес-сообщество, которое не в восторге отслепого следования ЕС в фарватере американской антироссийской санкционнойполитики.Стремительное охлаждение отношений между ЕС/Германией и СШАавтоматически ставит перед Европой вопрос обретения подлинного суверенитета.Старый Свет со времен окончания Второй мировой войны находился в зависимом отВашингтона положении. И продолжал бы довольствоваться им и поныне, если бы вкресло главы Белого дома не сел Дональд Трамп, для которого интересы дажеевропейских союзников – ничто по сравнению с американскими. А раз так, то он,нравится это Берлину и Брюсселю или нет, будет и дальше делать то, что несетвыгоду исключительно для самих Штатов. Даже если это нанесет урон Европе. Какговорится, Amеrica first!В таких условиях Германии, как ведущей силы в Евросоюзе,не остается ничего иного, кроме как снова повернуться лицом к Востоку, в сторонуРоссии. Встреча с президентом Владимиром Путиным в Сочи в начале мая показала: у Москвы и Берлина много общего и огромный потенциал для развития. Как отметилглава российского государства, стороны имеют все шансы для полноговосстановления отношений. "Надеемся, что это будет дорога с двухстороннимдвижением, будем продолжать поиск этих совместных решений", – сказалПутин.Очевидно, что запрос на ренессанс в отношениях с Россией вГермании сейчас силен как никогда. Меркель это понимает и не можетигнорировать. Следует ожидать, что на фоне дальнейшего ухудшенияамерикано-европейских отношений Берлин, Брюссель и Москва будут находить всебольше точек соприкосновения. Причем как в вопросе отмены санкций, так и попроблемам Украины, Сирии и в ряде других.Впрочем, европейцам уже показали, что может быть, если онизахотят играть в излишне самостоятельную политику. Миллиардер Джордж Сорос,выступая в Париже, фактически пригрозил ЕС новым финансовым кризисом и разрывомтрансатлантического сотрудничества. Перед Европой стоит трудный выбор: бытьдальше слепой марионеткой Вашингтона или проводить суверенную внешнюю политику,опираясь на собственные интересы.