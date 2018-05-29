Милые бранятся – только тешатся. До недавнего времени эта
пословица была применима для описания отношений США и
Европы. Возникавшие разногласия были некритичными, и несмотря на некоторые противоречия
по ряду моментов, Вашингтон и Брюссель легко находили компромисс и продолжали
следовать в русле единой геополитической линии. Впрочем, внешнюю политику все
равно определяли американцы, тогда как европейцы довольствовались ролью
ведомых. Даже самая мощная и влиятельная страна Евросоюза – Германия -
безоговорочно подчинялась диктату Соединенных Штатов, что наглядно проявилось в
вопросе антироссийских санкций. Но ситуация стремительно меняется: казавшийся
незыблемым западный альянс дал первую серьезную трещину.
На
континенте все чаще говорят о независимости от Вашингтона, а канцлер ФРГ Ангела
Меркель срочно летит к главе российского государства Владимиру Путину. Чего
ждать от такого поворота событий?
Милые бранятся – только тешатся. До недавнего времени эта
пословица была применима для описания отношений США и
Европы. Возникавшие разногласия были некритичными, и несмотря на некоторые противоречия
по ряду моментов, Вашингтон и Брюссель легко находили компромисс и продолжали
следовать в русле единой геополитической линии. Впрочем, внешнюю политику все
равно определяли американцы, тогда как европейцы довольствовались ролью
ведомых. Даже самая мощная и влиятельная страна Евросоюза – Германия -
безоговорочно подчинялась диктату Соединенных Штатов, что наглядно проявилось в
вопросе антироссийских санкций. Но ситуация стремительно меняется: казавшийся
незыблемым западный альянс дал первую серьезную трещину.
На
континенте все чаще говорят о независимости от Вашингтона, а канцлер ФРГ Ангела
Меркель срочно летит к главе российского государства Владимиру Путину. Чего
ждать от такого поворота событий?
Критическими точками во взаимоотношениях Европы и США
являются иранская ядерная сделка, взносы на оборонительные нужды, торговые
пошлины, а также газопровод "Северный поток – 2" и санкции против
России. Пробежимся по каждому из пунктов.
Президент США Дональд Трамп ввел заградительные пошлины на
европейские сталь (25%) и алюминий (10%). Фактически – неожиданный и потому крайне неприятный удар в спину от того, от кого европейцы меньше всего ждали.
Введенные Вашингтоном торговые ограничения канцлер ФРГ назвала "дамокловым
мечом, нависшим над Европой". И хотя Меркель обозначила свою готовность
вести с Соединенными Штатами диалог на эту тему, она все-таки признала, что в
текущей ситуации находить общий язык по обе стороны Атлантики становится все
проблематичнее.
Между тем канцлер пригрозила принять ряд ответных мер, если
Вашингтон продолжит ломать комедию и не отменит заградительные пошлины на сталь
и алюминий. Но президент Трамп, как известно, политик упрямый и настойчивый – и
уж если что-то задумал, то перед возражениями своих союзников вряд ли
остановится. Тем более что они для него уже не представляют такой ценности, как
во времена Барака Обамы.
Свое отношение к европейцам глава Белого дома наглядно
продемонстрировал в конце апреля, когда США по его инициативе в одностороннем
порядке вышли из ядерной сделки с Ираном и объявили о скором восстановлении
санкционного режима в отношении исламской республики. До этого в Вашингтон
ездили поочередно Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Оба
пытались отговорить Трампа от опрометчивого шага, оба в итоге вернулись ни с
чем.
Но самым неприятным сюрпризом для Евросоюза стало желание
США восстановить так называемые вторичные санкции – ограничения в отношении
лиц, которые ведут свои дела с Ираном. Теперь попасть под санкции могут любые
европейские компании, если Вашингтону покажется, что они участвуют в "подозрительных
сделках" с Тегераном. Европейские же компании терять выгодные иранские
рынки не хотят, посему реанимация режима вторичных санкций вызвала среди
бизнес-сообщества Старого Света волну недовольства заокеанским союзником.
В итоге бизнес и власть Европы оказались полностью
солидарны: и первые, и вторые вложили в сделку и возможность потепления
отношений с Тегераном слишком много, чтобы так запросто от всего отказаться по
щелчку пальцев из Вашингтона. Как и ожидалось, европейцы участвовать в
развязанном Штатами фарсе не пожелали. Политика политикой, а вот бизнес – это
материя настолько тонкая, что ради нее можно открыто повернуться к своему
союзнику спиной, тем более что он этого вполне заслужил. Еврокомиссия, недолго
думая, дала добро европейским компаниям на несоблюдение санкций США в
отношении Ирана. Разрыв продолжил усугубляться.
Не менее серьезный камень преткновения – расходы на оборону.
Трамп хочет заставить европейских союзников увеличить военные взносы до 2% ВВП.
У той же Германии этот показатель – 1,24%. Тема военных расходов остается одной
из главных в общении главы Белого дома и канцлера ФРГ. По всей видимости,
американскому лидеру все же удалось "уломать" главу Германии: Меркель
объявила, что в 2019 году военный бюджет ФРГ вырастет на пути к достижению
заветных 2%.
Другие раздражители в американо-германских отношениях -
газопровод "Северный поток – 2" и антироссийские санкции.
Противодействие строительству нового маршрута транспортировки российского
голубого топлива Соединенные Штаты в прошлом году закрепили на законодательном
уровне, подпись под документом поставил Дональд Трамп. США призывают Берлин
отказаться от проекта. Голоса в поддержку американцев подают их сателлиты -
Польша, страны Прибалтики, Украина и другие. Германия же отказываться от крайне выгодного для
себя проекта не собирается, к тому же второй "поток" недавно уже
начали строить на территории ФРГ. Что касается санкций против Москвы, то на
Меркель сильно давит европейское бизнес-сообщество, которое не в восторге от
слепого следования ЕС в фарватере американской антироссийской санкционной
политики.
Стремительное охлаждение отношений между ЕС/Германией и США
автоматически ставит перед Европой вопрос обретения подлинного суверенитета.
Старый Свет со времен окончания Второй мировой войны находился в зависимом от
Вашингтона положении. И продолжал бы довольствоваться им и поныне, если бы в
кресло главы Белого дома не сел Дональд Трамп, для которого интересы даже
европейских союзников – ничто по сравнению с американскими. А раз так, то он,
нравится это Берлину и Брюсселю или нет, будет и дальше делать то, что несет
выгоду исключительно для самих Штатов. Даже если это нанесет урон Европе. Как
говорится, Amеrica first!
В таких условиях Германии, как ведущей силы в Евросоюзе,
не остается ничего иного, кроме как снова повернуться лицом к Востоку, в сторону
России. Встреча с президентом Владимиром Путиным в Сочи в начале мая показала: у Москвы и Берлина много общего и огромный потенциал для развития. Как отметил
глава российского государства, стороны имеют все шансы для полного
восстановления отношений. "Надеемся, что это будет дорога с двухсторонним
движением, будем продолжать поиск этих совместных решений", – сказал
Путин.
Очевидно, что запрос на ренессанс в отношениях с Россией в
Германии сейчас силен как никогда. Меркель это понимает и не может
игнорировать. Следует ожидать, что на фоне дальнейшего ухудшения
американо-европейских отношений Берлин, Брюссель и Москва будут находить все
больше точек соприкосновения. Причем как в вопросе отмены санкций, так и по
проблемам Украины, Сирии и в ряде других.
Впрочем, европейцам уже показали, что может быть, если они
захотят играть в излишне самостоятельную политику. Миллиардер Джордж Сорос,
выступая в Париже, фактически пригрозил ЕС новым финансовым кризисом и разрывом
трансатлантического сотрудничества. Перед Европой стоит трудный выбор: быть
дальше слепой марионеткой Вашингтона или проводить суверенную внешнюю политику,
опираясь на собственные интересы.