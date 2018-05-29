Проектный офис развития Арктики ПОРА и Сибирский федеральный университет запустили совместный проект по созданию письменности энцкого языка. Сейчас родные языки малочисленных народов Арктики переживают переломный момент: они могут либо исчезнуть, либо возродиться.

Проектный офис развития Арктики "ПОРА" и Сибирский федеральный университет (СФУ) объявляют о запуске совместного проекта по созданию и юридическому закреплению письменности энцкого языка. В проекте будут участвовать не только ученые, но и специалисты в области энцкой культуры и носители энцкого языка, которые живут и работают в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края.По словам руководителя проекта Натальи Копцевой (заведующей кафедрой культурологии СФУ, профессора, доктора философских наук), сейчас родные языки коренных малочисленных народов Арктики переживают переломный момент: они могут либо исчезнуть, либо возродиться. История знает и те, и другие примеры. В настоящее время у ЮНЕСКО есть специально созданная классификация языков, которые подвергаются рискам исчезновения.Право на использование родного языка определено мировым сообществом как основное право человека. Однако реализация этого права для малочисленных народов требует серьезных совместных усилий государства, ученых, владеющих современными технологиями лингвокультурного возрождения, а также носителей языка и культуры, которые хотят сохранять и передать свои уникальные практики новым поколениям.Энцы – последний бесписьменный народ Арктики, который переселился сюда с более южных территорий. Когда-то в Арктику пришли не менее 4 тысяч энцев-самодийцев, а сегодня по данным последней переписи 2010 года в двух арктических поселках Таймыра их проживает не более 300 человек. Возможно, энцев немного больше, но в любом случае речь идет об уникальной культурной группе арктических народов, численность которых одна из самых маленьких в мире. Энцким языком владеют не более двух-трех десятков человек. Ученые-лингвисты зафиксировали произведения энцкого фольклора, бытовые рассказы, но энцкая культура до сих пор остается бесписьменной.В советский период освоения Арктики был накоплен опыт создания письменности для северных народов. В новейшей истории России проект по закреплению энцкого алфавита, унификации ключевых моментов и разработки учебно-методических пособий в школах и вузах реализуется впервые. Результаты проекта по созданию и юридическому закреплению энцкой письменности будут представлены общественным организациям КМНС на обсуждение. Уникальные экологические и культурные практики, хранящиеся древним энцким народом, станут достоянием новых поколений энцев, их вкладом в мировой фонд знаний.*В современном языке, по мнению профессора Копцевой, равнозначно употребимы оба варианта написания "энцкий язык" и "энецкий язык", а также соответсвующие словосочетания, что и встречается в современной литературе.