Грузия начала процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой в связи с признанием Сирией независимости неотъемлемых частей Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона.

Грузия начала процедуры по разрыву дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой "в связи с признанием Сирией независимости неотъемлемых частей Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона".Как передает ТАСС, об этом заявили в министерстве иностранных дел Грузии, подчеркнув, что Дамаск "пренебрег международным правовым обязательством о территориальной целостности суверенного государства и о неделимости международно признанных границ".В Тбилиси обвинили власти Сирии в том, что под влиянием Москвы 29 мая 2018 года признал независимыми государствами Абхазию и Южную Осетию, назвав это "незаконным решением", поскольку, по мнению грузинского внешнеполитического ведомства, они являются частью Грузии.Отмечается, что международное сообщество придерживается иной политической линии и поддерживает суверенитет Грузии в ее прежних границах.В свою очередь власти Южной Осетии и Абхазии сообщили о достижении договоренности с Сирией о взаимном признании и установлении дипломатических отношений.Независимость эту двух республик признали также Россия Никарагуа, Венесуэла и Республика Науру. Дипломатические отношения между Грузией и Сирией были установлены 18 мая 1994 года.Сирия приняла решение о признании Абхазии и Южной Осетии после проведения трехсторонней встречи послов этих государств в России.