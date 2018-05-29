29.05.2018

2018-05-29 13:06:30

Загорелся в воздухе: стала известна судьба пропавшего в Забайкалье Ми-2

Стало известна причина внезапной в Карымском районе Забайкальского края. С экранов радаров он исчез из-за того, что загорелся, передает "" со ссылкой на представителя экстренных служб региона. Из-за этого вертолет был вынужден совершить жесткую посадку. Огонь не позволил экипажу оперативно выйти на связь. На борту находились три человека, они живы.