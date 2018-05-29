Во время визита в Париж, приуроченному к Первому заседанию французско-российского Парламентского сигарного клуба, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о том, где проведет свой отпуск. Покидать границы России на отдыхе она не собирается.

Во время визита в Париж, приуроченному к Первому заседанию французско-российского Парламентского сигарного клуба, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о том, где проведет свой отпуск. Покидать границы России на отдыхе она не собирается.Уже несколько раз Мария Захарова местом своего отдыха выбирала Крым, однако на этот раз она решила отказаться от знакомого сценария. Тем не менее, большую часть своего отпуска официальный представитель российского внешнеполитического ведомства проведет внутри страны."Отдыхать я буду на территории Российской Федерации, это всех очень волнует. Всех хочу сразу успокоить", – цитирует РИА Новости Марию Захарову. Начала же свой отдых она с визита в Париж на Первое заседание французско-российского Парламентского сигарного клуба. "Первые три дня отпуска будут посвящены именно этому. А потом – на родину", – уточнила официальный представитель Министерства иностранных дел России.Однако раскрывать точное место своего отдыха Мария Захарова не стала. На своей странице в Facebook она пообещала рассказывать о том, где будет проводить свой отпуск.Пока дипломат отчиталась о начале своей поездке во Францию. "Впереди много всего интересного. Первая встреча – с Тьерри Мариани, французским политиком, сопредседателем Франко-российского диалога", – рассказала Мария Захарова."В Париже предстоит провести три дня. Буду рассказывать о встречах и мероприятиях", – добавила она. Первые дни отпуска Марии Захаровой, по ее собственным оценкам, будут не только увлекательными, но и богатыми на неожиданные события.