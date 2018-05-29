Все, универсальных внедорожных шин класса Аll-Тerrain нашей техничке в грязи уже не хватает (классическая ситуация для бездорожья!). Поэтому сезон-2018 встречаем на более злых южнокорейских покрышках Hankook Dynapro MT. Обкаточные 1000 километров позади, пора делиться первыми впечатлениями.
<a href="http://33live.ru/novosti/29-05-2018-zemlerojki-dlitelnyj-test-gryazevyx-shin-hankook-dynapro-mt-chast-1.html" target="_blank">Землеройки: длительный тест грязевых шин Hankook Dynapro MT. Часть 1</a> - Все, универсальных внедорожных шин класса Аll-Тerrain нашей техничке в грязи уже не хватает (классическая ситуация для бездорожья!). Поэтому сезон-2018 встречаем на более злых южнокорейских покрышках Hankook Dynapro MT. Обкаточные 1000 километров позади, пора делиться первыми впечатлениями.
[url=http://33live.ru/novosti/29-05-2018-zemlerojki-dlitelnyj-test-gryazevyx-shin-hankook-dynapro-mt-chast-1.html]Землеройки: длительный тест грязевых шин Hankook Dynapro MT. Часть 1[/url] - Все, универсальных внедорожных шин класса Аll-Тerrain нашей техничке в грязи уже не хватает (классическая ситуация для бездорожья!). Поэтому сезон-2018 встречаем на более злых южнокорейских покрышках Hankook Dynapro MT. Обкаточные 1000 километров позади, пора делиться первыми впечатлениями.