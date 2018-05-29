Все, универсальных внедорожных шин класса Аll-Тerrain нашей техничке в грязи уже не хватает (классическая ситуация для бездорожья!). Поэтому сезон-2018 встречаем на более злых южнокорейских покрышках Hankook Dynapro MT. Обкаточные 1000 километров позади, пора делиться первыми впечатлениями.

Все, универсальных внедорожных шин класса Аll-Тerrain нашей "техничке" в грязи уже не хватает (классическая ситуация для бездорожья!). Поэтому сезон-2018 встречаем на более "злых" южнокорейских покрышках Hankook Dynapro MT. Обкаточные 1000 километров позади, пора делиться первыми впечатлениями.