Во время первого матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли между клубами Вегас Голден Найтс и Вашингтон Кэпиталз с Александром Овечкином произошел неприятный эпизод. В одном из игровых моментов в Ови, который находился на скамейке, на достаточно большой скорости попала шайба.
Во время первого матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли между клубами "Вегас Голден Найтс" и "Вашингтон Кэпиталз" с Александром Овечкином произошел неприятный эпизод. В одном из игровых моментов в Ови, который находился на скамейке, на достаточно большой скорости попала шайба.
Реакция капитана столичных заслуживает уважения. После попадания шайбы Овечкин только поморщился. Затем присел на скамейку, рукой проверил, на месте ли зубы, и продолжил игру.
В комментариях под видео с моментом пользователи оставили более сотни комментариев. "Когда вам больно, но вы притворяйтесь, что все в порядке", — написал один из болельщиков. "Русские не чувствуют шайбы. Шайба чувствует себя русской", — подхватил другой. Еще один из фанатов задался вопросом о происхождении Овечкина. "А я думал, что только людям разрешено играть в НХЛ", — пошутил он.
На ум сразу приходит похожий эпизод, который в 2016 году случился с главным тренером "Вашингтона" Барри Тротцем. Тому шайба попала прямо в лоб, но тот лишь потер ушибленное место.
Первый матч завершился со счетом 6:4 в пользу "Вегаса", который повел в серии — 1:0. Вторая встреча состоится в ночь на 31 мая.