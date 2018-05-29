Во время первого матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли между клубами Вегас Голден Найтс и Вашингтон Кэпиталз с Александром Овечкином произошел неприятный эпизод. В одном из игровых моментов в Ови, который находился на скамейке, на достаточно большой скорости попала шайба.

Во время первого матча финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли между клубами "Вегас Голден Найтс" и "Вашингтон Кэпиталз" с Александром Овечкином произошел неприятный эпизод. В одном из игровых моментов в Ови, который находился на скамейке, на достаточно большой скорости попала шайба.Реакция капитана столичных заслуживает уважения. После попадания шайбы Овечкин только поморщился. Затем присел на скамейку, рукой проверил, на месте ли зубы, и продолжил игру.В комментариях под видео с моментом пользователи оставили более сотни комментариев. "Когда вам больно, но вы притворяйтесь, что все в порядке", — написал один из болельщиков. "Русские не чувствуют шайбы. Шайба чувствует себя русской", — подхватил другой. Еще один из фанатов задался вопросом о происхождении Овечкина. "А я думал, что только людям разрешено играть в НХЛ", — пошутил он.На ум сразу приходит похожий эпизод, который в 2016 году случился с главным тренером "Вашингтона" Барри Тротцем. Тому шайба попала прямо в лоб, но тот лишь потер ушибленное место.Первый матч завершился со счетом 6:4 в пользу "Вегаса", который повел в серии — 1:0. Вторая встреча состоится в ночь на 31 мая.