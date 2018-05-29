Установленная на подъезде камера зафиксировала момент нападения на жителя Зеленограда, который вышел сделать замечание шумевшим молодым людям, но в итоге оказался в реанимации с многочисленными травмами.

Установленная на подъезде камера зафиксировала момент нападения на жителя Зеленограда, который вышел сделать замечание шумевшим молодым людям, но в итоге оказался в реанимации с многочисленными травмами.Описанные события произошли около восьми часов вечера в минувшую субботу, 26 мая, во дворе корпуса 235, где шумная компания распивала спиртное. Местный житель, высунувшись из окна, предложил молодым людям либо угомониться, либо убираться прочь, а в ответ услышал предложение спустить вниз и разобраться по-мужски. Стоило ему переступить порог подъезда, как завязалась драка, но прихваченная из дома палка не спасла ценителя тишины — под градом ударов он быстро оказался на асфальте. Под занавес экзекуции молодые люди уже прыгали у потерявшего сознание мужчины на голове.Вызванным очевидцами полицейским пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы угомонить дебоширов. Четверо из них, в том числе 25-летняя девушка, были задержаны. По данным Telegram-канала "ОПЕР слил", один из подозреваемых — на кадрах его легко отличить по голому торсу — участвовал в боевых действиях на стороне ополченцев на Донбассе.Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытые переломы пяти ребер, гемопневмоторакс и многочисленные ушибы и ссадины.