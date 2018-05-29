Рост был отмечен только в Казани и Санкт-Петербурге. В целом стоимость жилья остается на докризисном уровне, предпосылок к росту цен аналитики пока не видят

За четыре года стоимость жилья в 15 крупных городах-миллионниках упала на 7%, говорится в совместном исследовании компаний Avito и PWC."Так, среднее снижение стоимости квадратного метра жилья за исследуемый период составило 7%. Наиболее существенно этот показатель упал в Красноярске (-14%), Челябинске (-13%), Омске (-11%), Екатеринбурге и Нижнем Новгороде (по 10% соответственно)", - говорится в исследовании.Положительную динамику показали только два города - Санкт-Петербург и Казань, там кв м жилья, напротив, стал дороже на 4%. При этом, самые дорогие квартиры по-прежнему в Москве, 171,9 тыс рублей за кв м. На втором месте – Петербург, где стоимость кв м составляет 100 тыс рублей. На третьем Екатеринбург с показателем 66,5 тыс рублей за "квадрат".Эксперты отмечают, что уровень цен в среднем по всем городам-миллионникам все еще ниже докризисного уровня. В ближайшей перспективе предпосылок к росту цен аналитики не видят, в том числе, увеличение доходов населения. Основным драйвером спроса по-прежнему будет выступать ипотека.Что касается спроса на жилье, то он в период с 2014 по 2016 год упал на 45%. Спрос начал расти с начала 2016 года и составил 156%. По мнению экспертов, это обусловлено восстановлением экономики после кризиса и улучшением условий по ипотечным займам. К концу 2017 года спрос значительно вырос и превысил уровень докризисного периода.