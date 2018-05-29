В качестве компенсации мужчина потребовал 227 тысяч рублей

В качестве компенсации мужчина потребовал 227 тысяч рублейЖитель Владимира отсудил у мэрии 227 тысяч рублей за упавшее на его автомобиль дерево.Инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина оставил Fiat на парковке около центрального входа завода «Точмаш» и ушел по своим делам. Когда автовладелец вернулся, он увидел на крыше машины упавшее дерево. В результате оказалось повреждено заднее стекло и внутренняя отделка салона.Независимая экспертиза оценила ремонт иномарки в 204 тысячи рублей. Также в деле оказались расходы на представителя в суде в размере 15 тысяч рублей и судебные издержки в сумме 8 тысяч рублей. Представители «Благоустройства» в суд не явились и возражений на иск не представили.