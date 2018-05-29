Потерпевшая оценила причиненный материальный ущерб в 20 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 18-летнего жителя одного из районных поселков. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).20 мая текущего года в дежурную часть полиции с сообщением о краже мотоцикла обратилась 53-летняя жительница поселка Никологоры. Ущерб владелица оценила в 20 тысяч рублей.После поступившего в полицию заявления, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в преступлении.Безработный 18-летний местный житель дал признательные показания. Установлено, что молодой человек ранее выполнял хозяйственные работы на приусадебном участке потерпевшей. Именно тогда злоумышленник и обратил внимание на чужой мотоцикл.Полицейские изъяли у задержанного похищенное. Расследование уголовного дела продолжается.