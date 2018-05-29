Москвичи жалуются на работу лифтов в жилых домах. Несмотря на массовую замену подъемников и профилактические работы, поломки случаются регулярно. Человек может легко оказаться в ловушке - причем с печальными последствиями.

Москвичи жалуются на работу лифтов в жилых домах. Несмотря на массовую замену подъемников и профилактические работы, поломки случаются регулярно. Человек может легко оказаться в ловушке — причем с печальными последствиями.— Смотрите: шахта пустая!Дверь в шахту лифта в этом доме в Царицыне без труда может открыть любой желающий. Один неверный шаг — и можно рухнуть вниз. Падение с 20-метровой высоты может оказаться смертельным."Вот так и живем", — говорит Руслан Минатуллаев.— Это же опасно?— Опасно, конечно! Сюда могут и дети упасть! У нас в подъезде живут семьи с маленькими детьми.Жилой комплекс был официально введен в эксплуатацию 28 апреля 2016 года. По документам все инженерные системы были в исправном состоянии, в том числе и лифтовое оборудование. Хотя здесь, например, кабина лифта вообще отсутствует.— Вдох-выдох: вот до третьего я еще поднимусь, потом отдыхаю.Местные жители каждый день вынуждены заниматься спортом — если, конечно, здоровье позволяет. А пожилые люди и инвалиды неделями сидят дома.— С восьмого этажа.— Пешком ходите?— Пешком каждый день с пакетами и сумками. Маме 60 лет.А в сталинском доме на Кудринской площади установлено сразу три лифта. Правда, один вообще не ездит, а остальные работают по принципу рулетки. Если не повезет, можно застрять, например, на 25-м этаже."Вот, слышите, какое гудение здесь происходит? Это ненормальный звук! Не надо быть специалистом или инженером, чтобы понимать, что лифт работает ненормально!" — говорит председатель совета дома Николай Шинкаренко.Механики ремонтируют лифты буквально каждую неделю.— Один старый лифт, а второй — я не знаю, почему он ломается. Электроника уже испортилась, иссохлись диоды всякие и так далее.Страстной бульвар, дом 4: старый лифт отпугивает пассажиров еще до начала поездки. Каждый подъем и спуск похож на лотерею."Нам механики говорят: мы бы на вашем месте вообще не ездили, мы знаем, как он собран. Но мы все равно ездим. Извините, вот пройдите пешком, и вы поймете, насколько это трудоемко", — рассказывает Елена Сорокина.— Грузовой лифт у нас ломался 33 раза, пассажирский лифт у нас ломался семь раз.Аргуновская, 10: каждую поломку лифта жители фиксируют в отдельном журнале. За неполный год получился внушительный список.— Люди не боятся ездить на лифтах?— Ну, смотря кто. У меня жена боится панически. Многие боятся. А деваться некуда, приходится ездить!Ежедневно в столице происходит около 400 поломок лифтов. Как правило, это незначительные инциденты.Но иногда поломки заканчиваются трагически. В начале 2016 года в жилом комплексе "Алые паруса" лифт упал с седьмого этажа, 36-летняя Ирина Володина получила смертельные травмы. Такие трагедии обычно происходят из-за халатности механиков.— Вот в таком состоянии у нас лифты. Ребенок руку сунет... Снимаю в Марьино, ЖЭКу привет.Плановый осмотр лифтов проводят каждый месяц. Особое внимание уделяют системам безопасности."Если даже все три троса на пассажирском лифте в какой-то ситуации выйдут из строя — если учесть, что каждый из них рассчитан на четырехкратную нагрузку грузоподъемности — в этом случае всегда есть ловители, которые удержат кабину", — говорит начальник участка филиала АО "Мослифт" Андрей Зудин.В последние годы в Москве установили больше 30 тысяч новых лифтов. Теперь в городе не осталось ни одного подъемного механизма, срок службы которого превышает 25 лет.