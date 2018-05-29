В Днепровском районе Киева застрелили российского писателя и журналиста Аркадия Бабченко. Как подтвердили в полиции, он застрелен выстрелом в спину, что исключает версию о самоубийстве.

В Днепровском районе Киева застрелили российского писателя и журналиста Аркадия Бабченко. Как подтвердили в полиции, он застрелен выстрелом в спину, что исключает версию о самоубийстве.Как сообщили "Интерфаксу" в отделе коммуникации полиции Киева, на линию "102" поступило сообщение от врачей: им позвонила женщина и сказала, что обнаружила в доме своего мужа в крови. От полученного ранения, предварительно — в спину, пострадавший скончался по дороге в больницу.По данным телеканала "Россия 24", в настоящее время следователи Днепровского управления полиции устанавливают обстоятельства происшествия.Об инциденте так же сообщал заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев на своей странице в соцсети Facebook. "В Аркадия Бабченко стреляли, в доме, в спину. Увезли в больницу. Ищу в какую, еду туда", — написал он.Как сообщил собственный корреспондент "Вестей ФМ" в Киеве Владимир Синельников, нет никаких сомнений, что в данной ситуации повторятся "инсинуации подобные тем, что были в истории с убийством Вороненкова и "делом Скрипалей".По последним данным РИА Новости, которое ссылается на начальника главка нацполиции в Киеве, первая очевидная версия убийства журналиста Аркадия Бабченко — его профессиональная деятельность.41-летний Аркадий Бабченко — гражданин РФ, ведущий одного из телеканалов, писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года Бабченко сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами в свой адрес и адрес своей семьи. После этого он жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года находился в Киеве. Как рассказывал сам журналист, 4 года назад он чудом избежал гибели в ДНР.