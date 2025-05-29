Компания LG Electronics (LG) официально представила LG Smart Monitor Swing (модель 32U889SA) – новейшее дополнение к своей линейке инновационных смарт-мониторов

Компания LG Electronics (LG) официально представила LG Smart Monitor Swing (модель 32U889SA) – новейшее дополнение к своей линейке инновационных смарт-мониторов, получившее награду за инновации на выставке CES 2025. Новая модель, оснащенная сенсорным экраном и гибкой подвижной подставкой, обеспечивает выдающуюся производительность и возможность развлекаться без необходимости подключения к ПК. Благодаря большему количеству возможностей ввода, чем у оригинального смарт-монитора LG Smart Monitor, модель 32U889SA является самым универсальным смарт-монитором LG на сегодняшний день, легко адаптирующимся к различным сценариям использования, личным предпочтениям и образу жизни.LG Smart Monitor Swing обладает гибкой подставкой на колесиках, которая повышает универсальность монитора и обеспечивает эргономичное использование. Эта новая конструкция подставки позволяет пользователям без особых усилий настраивать экран под удобным для сенсорного управления углом, подстраиваясь под любые задачи. Независимо от того, наслаждаетесь ли вы вечерним просмотром фильма в кровати или организуете продуктивное рабочее пространство за письменным столом, исключительный диапазон перемещения подставки гарантирует, что монитор легко адаптируется к любому сценарию. Его эргономичная адаптивность также распространяется на занятия творчеством, позволяя художникам устанавливать экран на идеальной высоте и под нужным углом для создания цифровых произведений искусства, а музыкантам использовать его в качестве идеального дисплея для нот во время практических занятий.Монитор LG Smart Monitor Swing, идеально подходящий для работы и развлечений, может похвастаться потрясающим 32-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4K UHD (3840 x 2160 точек), который обеспечивает исключительную четкость изображения, яркие цвета и высокую контрастность. Большой экран с разрешением 4K обеспечивает достаточно места для многозадачности, а также четкий текст, что делает его идеальным для решения разнообразных трудоемких задач. Монитор 32U889SA, работающий на отмеченной наградами платформе LG WebOS Smart TV, поддерживает широкий спектр приложений для повышения производительности и развлекательных возможностей, позволяя пользователям легко переключаться между облачными офисными приложениями и удаленным доступом к ПК — и все это без необходимости прямого подключения к ПК.Впервые в серии Smart Monitor новая модель предлагает полный функционал сенсорного экрана для более интуитивной навигации и управления контентом. Она также оснащена встроенными динамиками, которые позволяют наслаждаться музыкой без использования внешних систем, и различными вариантами подключения, включая USB Type-C с функцией зарядки подключенных устройств мощностью 65 Вт и HDMI, что обеспечивает удобную совместимость с несколькими устройствами ввода.Помимо своих аппаратных возможностей, LG Smart Monitor Swing предлагает ряд интеллектуальных функций, которые позволяют пользователям настраивать управление экраном в соответствии со своими предпочтениями. Функция Auto Pivot автоматически настраивает ориентацию дисплея в соответствии с просматриваемым контентом. Для пользователей, работающих непосредственно на WebOS, эта функция отлично работает с популярными приложениями, разработанными для контента короткого формата, обеспечивая оптимальный просмотр без ручной настройки.При подключении к ПК приложение LG Switch обеспечивает расширенный контроль, включая функцию автоматического поворота (Auto Pivot) в среде ПК. Это приложение также предлагает набор функций, направленных на повышение производительности, позволяя пользователям без особых усилий разделять экран, используя различные предустановленные шаблоны расположения окон, настраивать параметры монитора и управлять несколькими устройствами ввода с помощью клавиатуры и мыши. Это обеспечивает плавный переход между средами ПК и Smart TV, облегчая эффективное управление настройками дисплея для оптимального пользовательского опыта.Кроме того, функция регулировки яркости обеспечивает полное погружение в процесс просмотра, динамически регулируя подсветку экрана в зависимости от условий окружающей среды. В совокупности эти функции управления экраном позволяют пользователям получать максимум удовольствия от различных видов деятельности: будь то просмотр видео или работа с документами.«Новый монитор LG Smart Monitor Swing переосмысливает универсальность в категории персональных дисплеев, предлагая пользователям оптимальное решение для удовлетворения всех их потребностей в производительности и развлечениях», — сказал ИС Ли, руководитель ИТ-подразделения LG Media Entertainment Solution Company. «Компания LG по-прежнему стремится расширять границы инноваций, предлагая умные мониторы, которые не только адаптируются к образу жизни и интересам пользователей, но и поддерживают их творческие устремления».