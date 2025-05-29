В Киржачском районе разгорается скандал вокруг Центральной районной больницы: медучреждение задолжало поставщикам уже 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской

В Киржачском районе разгорается скандал вокруг Центральной районной больницы: медучреждение задолжало поставщикам уже 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области. Как выяснилось, больница заключила десятки контрактов на поставку продуктов, медизделий и коммунальных услуг. Поставщики выполнили свои обязательства, но оплаты так и не дождались. Ещё в феврале долг составлял 14 миллионов рублей, и