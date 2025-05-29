Компания LG Electronics (LG) укрепляет конкурентоспособность своего бизнеса в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВиК)

Компания LG Electronics (LG) укрепляет конкурентоспособность своего бизнеса в сфере отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВиК), расширяя свою глобальную инфраструктуру обучения. Благодаря своей растущей сети Академий кондиционирования LG, компания создает новые центры и модернизи-рует существующие на ключевых рынках, включая Таиланд, Китай, Индонезию и Францию, предлагая специализированные учебные программы, разработанные с учетом специфических потребностей местных специалистов и отраслей про-мышленности.В январе 2025 года LG официально открыла новую Академию кондиционирова-ния LG в Бангкоке, Таиланд. Обновленный центр, переведенный из сервисного центра Тонбури в деловой район Сатон, сертифицирован Департаментом повы-шения квалификации Таиланда и может ежегодно готовить до 1700 специалистов по системам кондиционирования воздуха. Комплексная учебная программа охва-тывает целый ряд областей, включая проектирование систем отопления и охла-ждения, монтаж, техническое обслуживание, устранение неисправностей и кон-троль безопасности. Выпускники, прошедшие итоговую аттестацию, получают признанные на национальном уровне технические сертификаты.В марте LG запустила свою вторую Академию кондиционирования в Китае, до-бавив новый центр в Шэньчжэне в дополнение к существующему центру в Тяньцзине, открытому в 2023 году. Расположенная в одном из ключевых иннова-ционных и промышленных центров Китая, академия в Шэньчжэне занимает площадь 220 квадратных метров и располагает лекционными залами, демонстра-ционным залом продукции и зоной «Умный дом». Центр будет играть ключевую роль в продвижении стратегических предложений LG в области ОВиК и углубле-нии взаимодействия с клиентами на китайском рынке.Также в марте LG вновь открыла свою недавно переехавшую и расширенную Академию кондиционирования в Джакарте, Индонезия. Двухэтажное здание площадью 230 квадратных метров, теперь расположенное в южной части города, включает в себя аудитории для лекций и практических занятий на первом этаже, а также демонстрационный зал продукции на втором этаже, где представлены решения для кондиционирования воздуха в жилых, коммерческих и гостиничных помещениях. На третьем этаже размещается Hi-M Solutek, партнер LG по обуче-нию персонала, специализирующийся на обучении техническому обслуживанию. Эта практичная среда помогает местным дилерам и партнерам расширить свои технические возможности и повысить качество обслуживания.В Европе LG начала работу в своей новой Академии кондиционирования в Лионе, Франция, в середине мая 2025 года. Являясь вторым учебным центром LG во Франции — после первой Академии в Париже — лионский центр предлагает 288 квадратных метров лекционного пространства, зоны практического обучения и специализированный демонстрационный зал для продукции. Расположенный по соседству офис LG будет тесно сотрудничать с академией для поддержки регио-нального развития бизнеса компании.Академии кондиционирования компании LG являются важными центрами технического обучения и поддержки бизнеса, играя ключевую роль в глобальной стратегии компании в сфере B2B. К концу 2025 года LG планирует иметь 70 академий по всему миру, в которых ежегодно будут проходить обучение более 30 000 специалистов по ОВиК.«Наша глобальная образовательная инфраструктура призвана способствовать взаимному росту, помогая местным талантам проявить себя с лучшей стороны и одновременно укрепляя лидерство LG на мировом рынке систем кондиционирования воздуха», — сказал Джеймс Ли, президент компании LG ES.