В 2025 году филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» вложит в реновацию и развитие электросетей Владимирской области 2,802 млрд рублей. Средства будут направлены на повышение надежности электроснабжения, технологическое присоединение к сетям новых потребителей и модернизацию энергообъектов.

В 2025 году филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» вложит в реновацию и развитие электросетей Владимирской области 2,802 млрд рублей. Средства будут направлены на повышение надежности электроснабжения, технологическое присоединение к сетям новых потребителей и модернизацию энергообъектов.В рамках выполнения инвестиционной программы запланирован ввод 21 МВА трансформаторной мощности, строительство и реконструкцию более 400 км линий электропередачи всех классов напряжения.Особое внимание будет уделено реконструкции 165 км распределительных сетей 0,4-6-10 кВ в десяти районах Владимирской области. В ходе работ энергетики заменят неизолированные провода на самонесущие изолированные, а вместе деревянных опор установят железобетонные. Это позволит повысить надежность электроснабжения более 330 населенных пунктов с населением около 25 тысяч человек.Кроме того, будет продолжена модернизация подстанционного оборудования. В начале года новые аккумуляторные батареи были установлены на подстанциях «Сунгирь» во Владимире и «Фурсово» в Меленковском районе. Аналогичные работы запланированы на подстанциях 110 кВ «Ковров», «Берково» и «Никологоры» в Коврове, Камешковском и Вязниковском районах. Замена аккумуляторных батарей обеспечит бесперебойную работу подстанций и повысит надежность электроснабжения жителей, социально значимых объектов и предприятий.