В дело вмешалась прокуратура.

Прокуратура Владимира добилась возврата денежных средств пенсионеру, у которого судебные приставы по ошибке продолжали списывать деньги с пенсионных выплат. Несмотря на признание мужчины банкротом решением суда, пристав не прекратил исполнительное производство и направлял средства коллекторам.После вмешательства прокуратуры, действия пристава признаны незаконными, производство прекращено, а деньги полностью возвращены пенсионеру.В прокуратуре подчеркнули, что соблюдение прав граждан при взысканиях находится на постоянном контроле.