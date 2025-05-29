Госдума приняла новый закон.

Госдума легализовала гостевые дома: во Владимирской области пройдет экспериментГосдума приняла закон о легализации гостевых домов во втором и третьем чтениях. Во Владимирской области с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года пройдет эксперимент по реализации нового закона, о чем сообщил депутат Алексей Говырин. В регионе будет создан реестр гостевых домов - комплексов площадью до 1000 кв. м, включающих не более 15 номеров. Размещаться такие объекты смогут на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства.Закон призван обеспечить безопасность туристов, защитить права владельцев гостевых домов (особенно семейного бизнеса) и вывести этот сектор туристической индустрии из тени. Владельцы получат возможность получать государственную поддержку. Стоит отметить, что первый шаг к легализации был сделан еще в 2024 году с принятием соответствующего закона.