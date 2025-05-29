Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Во Владимире детей-сирот и владельцев аварийного жилья переселяли в квартиры с плесенью и неприятным запахом в доме №7а на улице Молодёжная в микрорайоне Оргтруд. Об этом в четверг, 29 мая, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Дом, построенный в 2022 году, предназначен специально для социально уязвимых категорий граждан. Однако в квартирах обнаружили серьезные проблемы: на стенах были следы плесени, в вентиляционных каналах наблюдалась обратная тяга, а в помещениях — повышенная влажность и затхлый запах. Подвал дома подтоплен грунтовыми водами, лестница у входа в первый подъезд частично разрушена, а стены в подъездах повреждены.Кроме того, по периметру здания выявлены локальные проседания отмостки. На чердаке отсутствовал утеплитель на некоторых участках, были видны щели в примыканиях кровельных листов и сквозные отверстия.Прокуратура направила иск к застройщикам с требованием провести ремонтные работы, и суд удовлетворил это заявление.Ранее в Гусь-Хрустальном жильцов аварийных домов переселили в холодные квартиры с плесенью и блохами, из-за чего люди обращались в различные инстанции.