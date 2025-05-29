Она ударила его ножом в грудь.

В Кольчугино Владимирской области местная жительница предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство своего бывшего возлюбленного. Инцидент произошел 25 марта, когда обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла мужчине удар ножом в грудь во время ссоры.Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив. Обстоятельства дела указывают на давний конфликт между фигуранткой и потерпевшим, который послужил мотивом для совершения преступления.Суд определит меру наказания для обвиняемой.