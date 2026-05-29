В подвале дачного дома обнаружили подпольную плантацию конопли.

Во Владимире полицейские задержали мужчину по подозрению в культивировании и хранении наркотиков.Операцию провели сотрудники УНК УМВД по Владимирской области совместно с отделом по контролю за оборотом наркотиков ОМВД «Киржачский», задержан 36‑летний житель Владимира.При обыске дачного дома на участке в одном из сел Киржачского района установили, что подвал переоборудован в теплицу для выращивания каннабиса.Помещение было оборудовано системами вентиляции и автоматического полива, а также светотепловыми лампами.Правоохранители изъяли 127 растущих кустов каннабиса и около 12 кг высушенных частей растения.Следствие выяснило, что мужчина приобрел семена через интернет, организовал подпольную плантацию и перерабатывал урожай в наркотическое средство.Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 231 и части 2 статьи 228 УК РФ; фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.