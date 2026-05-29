Жители 10 муниципалитетов собрали около 14 млн руб. на развитие инфраструктуры.

Жители 10 муниципалитетов собрали примерно 14 млн рублей на развитие местной инфраструктуры.Областной бюджет добавит свыше 32 млн рублей для реализации инициатив граждан в этих территориях.В Гусь‑Хрустальном средства направят на ремонт и обновление мебели в детских садах и школах.В деревне Пестенькино Муромского округа установят оборудование для детской площадки.В Камешковском округе в деревне Рябиновка установят новую беседку.В селе Усолье отремонтируют контейнерную площадку для сбора твердых коммунальных отходов.В деревнях Сереброво и Колосово удалят аварийные деревья для обеспечения безопасности жителей.В Кольчугино проведут ремонт здания средней школы №4.В Собинском округе установят мемориальные доски в деревне Ермонино и в селах Волосово и Кишлеево.