Облет дрона выявил признаки несоблюдения мер против карантинных вредителей леса.

25 мая 2026 года инспекторы управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям во главе с Александром Козловым провели выездную проверку участка в с. Сима Юрьев‑Польского района, где ведется производство, хранение, распил и реализация лесопродукции хвойных пород.Обследование выполняли с применением беспилотного летательного аппарата, что позволило сканировать обширные и труднодоступные территории и получить детальные снимки производственных площадок и подкарантинной продукции.В ходе осмотра зафиксировали складирование круглой неокоренной древесины прошлых лет заготовки, что свидетельствует о несоблюдении мер по борьбе с карантинными вредителями леса.Также установлено, что пользователь участка не проводил обследования мест хранения и распиловки подкарантинной продукции на предмет наличия карантинных организмов.27 мая 2026 года ООО «Сима» получило официальное предупреждение с требованием устранить нарушения.С начала 2026 года должностные лица управления провели 12 аналогичных проверок, в которых выявлено 16 нарушений фитосанитарного законодательства и вынесено 15 предупреждений.