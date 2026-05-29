Указ о поощрении завизировал губернатор Александр Авдеев.

Бывший первый заместитель главы администрации областного центра Владимир Гарев удостоен медали «За трудовые заслуги». Его наградили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.Уроженец Нижегородской области 1958 года рождения, Гарев является выпускником Владимирского политехнического института и РАНХиГС. В разное время он занимал руководящие посты в администрации Ленинского района. Кресло первого заместителя мэра Владимира чиновник занял в 2003 году и прослужил в этом статусе почти четверть века.После задержания бывшего градоначальника Дмитрия Наумова Гареву доверили исполнять обязанности главы города. Однако прошедшей зимой он оказался на больничной койке с сердечной недостаточностью и до сих пор проходит реабилитацию.С завершением срока контракта он оставил должность вице-мэра. Именно проблемы со здоровьем стали ключевым аргументом для отказа в пролонгации соглашения. Тем не менее новый мэр Сергей Волков нашел место для опытного управленца, назначив Владимира Гарева своим советником по общим вопросам.