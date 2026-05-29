Организаторы благодарят всех участников и болельщиков за активное участие.

Владимир вновь принял фестиваль, собрав профессионалов, любителей и семейные команды.Итоги фестиваля и призовые места:Турнир воспитанников футбольных школ и их родителей:Чемпионы — СШ «Торпедо-Владимир».Серебро — ФК «Смена».Бронза — ФШ «Молодежный».Медиафутзальный турнир:Золото — «Трест 33».еребро — «Атмосфера».Бронза — «Факел».Турнир по фиджитал-футболу:Первое место — «Космос».Второе — МФК «Восход».Третье — «Трест 33».Турнир по TEQBALL 2x2:Победитель — ФК «Смена».Второе место — «Бока Хуниорс».Третье место — «АксМедиа».Особые моменты фестиваля:Юные игроки гимназии Владимира обыграли «Торпедо-Владимир» со счетом 5:3.Товарищеский матч администрации области и города завершился 3:3, в серии пенальти победу взяло правительство Владимирской области.