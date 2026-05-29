Организаторы благодарят всех участников и болельщиков за активное участие.
Владимир вновь принял фестиваль, собрав профессионалов, любителей и семейные команды.
Итоги фестиваля и призовые места:
Турнир воспитанников футбольных школ и их родителей:
Чемпионы — СШ «Торпедо-Владимир».
Серебро — ФК «Смена».
Бронза — ФШ «Молодежный».
Медиафутзальный турнир:
Золото — «Трест 33».
еребро — «Атмосфера».
Бронза — «Факел».
Турнир по фиджитал-футболу:
Первое место — «Космос».
Второе — МФК «Восход».
Третье — «Трест 33».
Турнир по TEQBALL 2x2:
Победитель — ФК «Смена».
Второе место — «Бока Хуниорс».
Третье место — «АксМедиа».
Особые моменты фестиваля:
Юные игроки гимназии Владимира обыграли «Торпедо-Владимир» со счетом 5:3.Товарищеский матч администрации области и города завершился 3:3, в серии пенальти победу взяло правительство Владимирской области.