Губернатор Александр Авдеев организовал отправку техники и припасов в зону СВО.

По распоряжению губернатора Александра Авдеева воинским подразделениям передали бензогенератор и портативную электростанцию.Начальник Управления делами администрации губернатора Павел Романов подчеркнул, что в зоне СВО служит много владимирцев, и регион регулярно выполняет заявки военных. Он добавил, что отправляемые грузы включают бытовые вещи и оборудование для службы, жилья и укрытий.Оборудование вручили боевому офицеру, командиру минометной батареи Михаилу Коваленко, позывной «Суздаль».Михаил Коваленко отметил, что такая помощь крайне важна для подразделения. Генератор обеспечивает питание, свет и связь, а портативная электростанция сокращает расход топлива. От лица личного состава он поблагодарил за поддержку и неравнодушие.