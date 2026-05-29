Губернатор Александр Авдеев дал поручения по улучшению инфраструктуры города.

28 мая губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел личный прием жителей Владимира, Радужного, Коврова, Судогодского и Вязниковского округов.Первым обратился ветеран Анатолий Е., утративший нижнюю часть ноги. Фонд и министерство соцзащиты помогают с реабилитацией и протезом, губернатор пообещал содействие в выплатах.По видеосвязи губернатор попросил ковровские власти взять шефство над семьей фронтовика и призвал планировать благоустройство с акцентом на «бесшовную» среду.Жители Красного Богатыря попросили универсальную открытую спортивную площадку. Минспорт и администрация обеспечат финансирование и ввод объекта в следующем году, при участии бизнеса сроки могут сократиться.В Радужном в этом году проложат пешеходную дорожку от ТЦ «Дельфин» до дома №10 с дополнительным озеленением.В деревнях Паустово и Октябрьская проведут высокоскоростной проводной интернет до начала учебного года по поручению губернатора.Жительница пожаловалась на протекающую крышу дома №3В на ул. Диктора Левитана. Александр Авдеев потребовал временно закрыть бреши, начать проект замены и пообещал личный выезд с министерством ЖКХ и фондом капремонта.Губернатор поручил Инспекции жилищного надзора проверить управляющую организацию и заверил, что работа по выявлению недобросовестных подрядчиков продолжается.