Губернатор Александр Авдеев и детский омбудсмен обсудили защиту прав детей.

Накануне Дня защиты детей состоялась рабочая встреча губернатора Владимирской области Александра Авдеева с уполномоченной по правам ребенка Юлией Раснянской.На встрече обсудили текущую обстановку в сфере защиты детства и ключевые направления совместной работы. В списке обсуждаемых вопросов были: профилактика социального сиротства, обеспечение медицинской помощи и противодействие правонарушениям среди подростков. Отдельно рассмотрели механизмы разрешения школьных конфликтов, помощь сиротам и поддержку семей в трудных жизненных ситуациях. Также говорили о развитии социальной инфраструктуры для детей и семей.«Благополучие детей – это область совместной заботы семьи, государства и общества. Благодарю детского правозащитника за активную профессиональную позицию, за сотрудничество. Практика уполномоченных во многом дает нам основу для принятия управленческих решений» — отметил Александр Авдеев.