Во Владимире молодая женщина с годовалым ребенком пострадали, упав в шахту лифта.

Накануне вечером, 28 мая, во Владимире произошло чрезвычайное происшествие. В надземном пешеходном переходе через автодорогу женщина с годовалым ребенком провалилась в шахту лифта. Разбираемся, что случилось и в каком состоянии пострадавшие. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Роковой шаг на улице ЛакинаЧП произошло вечером в черте города, в районе дома №2 по улице Лакина. Этот надземный переход — важная артерия для пешеходов, а лифты здесь — не роскошь, а единственная возможность для мам с колясками и маломобильных людей преодолеть оживленную дорогу.34-летняя мама вместе с сыном, которому едва исполнился год и два месяца, уже перешла по переходу и собиралась спускаться вниз. Она подошла к лифтовой шахте и вызвала кабину. Когда двери открылись, женщина, не подозревая о подвохе, начала катить коляску внутрь. Но кабины там не оказалось.Вместо ровного пола под ногами была черная пустота. Мать вместе с маленьким ребенком в коляске рухнула вниз. Они пролетели около трех метров и упали на крышу кабины, которая по роковой технической ошибке осталась на нижнем уровне, хотя двери сверху открылись.Минуты ужаса и спасениеК месту происшествия мгновенно стянулись все экстренные службы города: спасатели, медики, сотрудники реанимации. Дорога была каждая секунда. Очевидцы рассказывают, что зрелище было не для слабонервных: шахта лифта, заблокированная женщина с маленьким ребенком и полное непонимание, насколько серьезны травмы.К счастью, обошлось без жертв. Как позже сообщили представители официальных ведомств, женщину и малыша экстренно эвакуировали и доставили в больницу.«С ними все хорошо, у мамы ушибы и раны на ногах. Врачи все обработали и отпустили домой. Угрозы для жизни ни у женщины, ни у маленького мальчика нет», — делятся подробностями источники в экстренных службах.То, что падение с трехметровой высоты (а это уровень второго этажа) закончилось лишь ушибами, многие называют настоящим чудом. Коляска в этой ситуации сработала как своего рода амортизатор, защитив ребенка от прямого удара о металлическую поверхность кабины.Следственный комитет и уголовное делоТакое происшествие не могло остаться без внимания правоохранительных органов. Сразу после того, как пострадавших передали медикам, на место прибыли следователи СК России по Владимирской области. По поручению руководителя регионального управления Артема Кулакова было незамедлительно возбуждено уголовное дело.Официальный комментарий звучит жестко: дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).«Сотрудниками СК осуществлен выезд для осмотра места происшествия, организовано выполнение иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства.Следователям предстоит выяснить, почему автоматика лифта дала такой катастрофический сбой. Почему двери шахты открылись при отсутствии кабины? Кто отвечал за техническое обслуживание этого лифта и когда в последний раз проводилась проверка механизмов?Сейчас ситуация находится под личным контролем властей и руководства СК.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .