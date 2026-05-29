Минздрав Владимирской области рассказал, где будет оказываться медицинская помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В ведомстве анонсировали плановый ремонт оборудования в Городской больнице №4 г. Владимира. Возможно имеется в виду ангиограф. В соответствии с приказом Минздрава региона от 13.03.2026 №161 «О временной маршрутизации пациентов» экстренная медицинская помощь кардиологическим пациентам будет оказываться в Областной клинической больнице. Плановая медицинская помощь – в ЦГБ г. Коврова и в ЦРБ № 2 г. Мурома. После завершения ремонтных работ маршрутизация пациентов будет организована, в том числе, в Городскую больницу № 4 г. Владимира.