По данным Минобороны РФ, в период с 20.00 28 мая до 7.00 29 мая, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. В зону атаки попали 14 территорий, в том числе и Владимирская область. О количестве сбитых БПЛА над нашим регионом не сообщается. О повреждениях и пострадавших информация не поступала.