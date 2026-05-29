Обновление общественного транспорта — один из приоритетов администрации.

Развитие и модернизация общественного транспорта остаются в числе приоритетных задач администрации.Сергей Волков отметил, что учитываются все обращения горожан, идет последовательная работа над тем, чтобы перемещения по городу были удобными и безопасными.Впереди масштабные перемены. Уже сейчас реализуются ключевые меры по обновлению парка и инфраструктуры.При поддержке губернатора Александра Авдеева городской автобусный парк обновлен — приобретено более 70 машин.Для оперативного сервисного обслуживания новой техники достигнута договоренность с заводом-изготовителем.Чтобы разгрузить наиболее востребованные маршруты в часы пик, запущена бесплатная опытная эксплуатация двух новых моделей от завода «Волгабас».Опыт признан удачным, поэтому в планах докупить еще четыре таких автобуса.В прошлом году город приобрел 15 низкопольных троллейбусов. В этом году администрация планирует добавить еще два.С 30 мая на один из маршрутов выйдет российский электробус «Генерал» от ПК «Транспортные системы».Особенность машины — комбинированная система зарядки, совмещающая преимущества электробусов и троллейбусов с возможностью автономного хода.Это шанс опробовать современный российский экологичный транспорт с учетом рельефа и климата города, а для производителя — важный этап программы импортозамещения.