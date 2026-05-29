В Центральном парке Владимира начала свою работу фотовыставка «Бизнес в объективе. Креативные индустрии», организатором которой традиционно выступает ПСБ.

В Центральном парке Владимира начала свою работу фотовыставка «Бизнес в объективе. Креативные индустрии», организатором которой традиционно выступает ПСБ. Проект приурочен ко Дню российского предпринимательства и посвящен предпринимателям, которые формируют современный облик города через ремесло, визуальную культуру и локальные бренды.Героями выставки стали предприниматели малого и среднего бизнеса, работающие в сфере дизайна, ремесленного производства, креативных сервисов. Каждый портрет — это история человека, который создает вокруг себя особую среду: собирает сообщества, возвращает интерес к локальному, задает настроение улицам и общественным пространствам. Экспозиция разместилась в Центральном парке Владимира — именно здесь пересекаются все городские маршруты.«Сегодня креативный бизнес — это один из языков, на котором город говорит о себе. Через художественные мастерские, локальные бренды, производственный туризм формируется новая городская идентичность — живая, современная и узнаваемая. Для банка важно поддерживать предпринимателей, которые создают вокруг себя точки притяжения и меняют качество городской среды», — поделился Виктор Демидов, вице-президент, региональный директор ПСБ во Владимире.Фотопроект «Бизнес в объективе» реализуется под руководством старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.За 12 лет проекта в разных регионах страны, от Владивостока до Калининграда, прошло более 900 презентаций фоторабот. Проект знакомит жителей России с историями предпринимателей, которые нашли свою нишу и развивают собственное дело.