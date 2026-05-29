Угроза жизни матери и ребенка на данный момент отсутствует.

По поручению руководителя следственного управления СКР по Владимирской области Артема Кулакова в Октябрьском межрайонном следственном отделе инициировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).По предварительным данным, вечером 28 мая 34‑летняя жительница Владимира с годовалым ребенком в коляске упала в шахту лифта надземного пешеходного перехода у дома 2 на улице Лакина.Следователи выехали на место происшествия, проводят осмотр и иные следственные действия для установления всех обстоятельств и причин события.