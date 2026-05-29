Организаторы гарантируют хорошее настроение и яркие кадры.

В эту субботу, 30 мая, во Владимирской области пройдут два ярких события: жители смогут выбрать между фестивалем в Александровском округе и праздником на набережной Судогды.В деревне Высоково устроят медовую ярмарку с дегустациями, живым уголком, фермерскими угощениями и мастер-классами — идеальный формат для спокойного семейного отдыха.На набережной в Судогде запланированы аттракционы, ремесленная ярмарка, игровые зоны и фотозоны.Ранее мы сообщали, что Международный фестиваль скульпторов развернется во Владимирском Центральном парке культуры и отдыха. Ключевым событием программы станет скульптурный симпозиум. Он охватит период с 1 по 25 июня.