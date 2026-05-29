На 2026 год запланированы работы на 11 объектах.

В 2026 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» во Владимирской области предусмотрено почти 500 млн рублей.С 2025 года в регионе реализуется федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в составе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».В его рамках введены в эксплуатацию 22 объекта. На трех объектах работы продолжаются — проекты рассчитаны на двухлетний срок реализации.В ходе работ реконструировано и отремонтировано 6,1 км тепловых сетей, 39,9 км водопроводных сетей и 2,5 км сетей водоотведения.В 2025 году качество коммунальных услуг улучшилось почти для 16,5 тыс. жителей области.