Главной площадкой притяжения для мастеров, работающих с камнем, город становится уже во второй раз.

Международный фестиваль скульпторов развернётся во Владимирском Центральном парке культуры и отдыха в июне. Годом ранее дебютное событие мгновенно завоевало симпатии владимирцев и гостей областной столицы.Идейным фундаментом праздника послужило знаменитое белокаменное зодчество — древние храмы и соборы, которыми славится Владимир. Организаторы решили вдохнуть в эту традицию новую жизнь, дав импульс современным художникам.Ключевым событием программы станет скульптурный симпозиум. Он охватит период с 1 по 25 июня. На конкурс поступила 31 заявка и 75 эскизов от авторов, из которых жюри отобрало десятку лучших ваятелей из России и Беларуси. Целый месяц мастера будут творить под открытым небом в индивидуальных шатрах, а посетители смогут наблюдать за процессом рождения скульптур вживую.Творческое состязание раскроет две линии: «Владимир православный» и «Образы героев русской классики». Торжественная церемония открытия фестиваля намечена на 31 мая в полдень. В числе конкурсантов — заслуженные художники с именем на международной арене и молодые дарования. К слову, самому юному скульптору из Пермского края всего 33 года.