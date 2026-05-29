Самозанятые граждане (применяющие налог на профессиональный доход, НПД) могут рассчитывать на комплексную поддержку от Социального фонда России (СФР).1. Формирование будущей пенсииСамозанятые могут добровольно вступить в отношения по пенсионному страхованию — это позволит накапливать стаж и пенсионные баллы.Как действовать:Подать заявление онлайн — через Госуслуги или приложение «Мой налог».Самостоятельно определить размер и периодичность взносов (минимальный взнос в 2024 году — 48000,36 руб. в год; даёт 1 год стажа и 1,035 пенсионного балла).Перечислить взносы до 31 декабря текущего года.2. Пособие по временной нетрудоспособности (с 2026 года)С 2026 года стартует эксперимент по добровольному соцстрахованию самозанятых — жители Владимирской области смогут оформить оплачиваемый больничный.Условия:- Зарегистрироваться в СФР через Госуслуги или «Мой налог».- Выбрать страховую сумму: 35000 руб. или 50000 руб. в год.Право на больничный возникает:- через 6 месяцев после уплаты годового взноса;- либо после 6 месяцев непрерывных ежемесячных платежей.Максимальная выплата при взносе 50000 руб. может достигать ∼4000 руб. за день больничного.3. Единое пособие для родителей‑самозанятыхРодители‑самозанятые имеют право на единое пособие, если соответствуют критериям:Среднедушевой доход семьи ≤ прожиточного минимума во Владимирской области (14989 руб. в 2024 году).Соблюдение имущественного ценза (учитывается недвижимость, транспорт, сбережения).Правило нулевого дохода: если нет официального дохода, нужны уважительные причины (уход за ребёнком, болезнь и т. д.).Доход от самозанятости подтверждается справкой из приложения «Мой налог».Региональные инициативыВо Владимирской области действуют дополнительные меры поддержки:Консультации и обучение в центре «Мой бизнес» (семинары по налогообложению, маркетингу).Льготная аренда помещений в отдельных муниципалитетах.Участие в нацпроекте «Семья» — расширение соцгарантий для семей самозанятых.Самозанятые граждане, применяющие налог на профессиональный доход, могут рассчитывать на комплексную социальную поддержку СФР, в том числе:- формирование будущей пенсии за счёт добровольных взносов — вступить в добровольные отношения по пенсионному страхованию можно на Госуслугах или в приложении "Мой налог". Размер и периодичность взносов определяется самостоятельно, срок уплаты — до 31 декабря текущего года;- получение пособия по временной нетрудоспособности — с 2026 г. действует эксперимент по добровольному соцстрахованию. Можно зарегистрироваться в СФР, выбрать страховую сумму (35000 или 50000 руб. в год) и делать взносы. Право на оплачиваемый больничный возникает через 6 месяцев;- единое пособие — родители‑самозанятые имеют право на него при соответствии критериям назначения.«Эти меры, реализуемые в том числе в рамках нацпроекта "Семья", поддерживают демографию и улучшают жизнь российских семей», - отметил депутат Государственной Думы Игорь Игошин.