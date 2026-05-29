Прокурор в Коврове направил в суд уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с погибшим.Заместитель городского прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Московской области. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.По версии следствия, в декабре 2025 года мужчина ехал по 40-му км трассы М-7 «Москва — Нижний Новгород» на Nissan X-Trail 2.5, выбрал скорость, не обеспечивавшую постоянный контроль над движением, и не учел туман и темное время суток.На указанном участке водитель не заметил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу в д. Пестово Ковровского района, и совершил наезд. 46-летний пешеход скончался на месте.Обвиняемый полностью признал вину и выплатил семье погибшего денежную компенсацию морального вреда.