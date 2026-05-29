Работы ведутся в рамках Народной программы.

В Александровском округе продолжаются работы по капитальному ремонту дороги, ведущей в деревню Афанасьево.Проект стал наглядным примером реализации Народной программы.Инициатива жителей, поддержанная губернатором Александром Авдеевым, получила комплексное решение.На месте старой щебеночной дороги уложат современное асфальтовое полотно.В проект входят новые тротуары и посадочные площадки, уличное освещение на всей протяженности трассы (87 фонарей), благоустройство территории, установка бордюров и ограждений, а также современная разметка и дорожные знаки.