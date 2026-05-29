Проверка выявила долг свыше 5,4 млн руб перед 30 работниками.

Прокуратура Киржачского района провела проверку соблюдения законодательства об оплате труда.В фирме по производству шпона и фанеры выявлена задолженность перед 30 работниками за период с июня 2024 по сентябрь 2025 года свыше 5,4 млн рублей.Руководитель при наличии средств переводил платежи через сторонние структуры, требуя от заказчиков платить через иных контрагентов.Эти деньги расходовали не на погашение задолженности перед сотрудниками.Прокуратура подала иски в интересах работников о взыскании невыплаченной зарплаты, компенсации за задержку и морального вреда.Директор заявил о пропуске срока исковой давности, но прокуроры представили доказательства, опровергнувшие этот довод.Суд удовлетворил 7 исков, остальные находятся на личном контроле прокурора района.По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата зарплаты более двух месяцев).