31 мая в областном центре стартует Международный фестиваль-конкурс «Владимир – Белокаменная столица». В нём примут участие 10 скульпторов из России и Беларуси. 28 мая они отправились в Мелеховский карьер в Ковровском округе, чтобы отобрать для себя идеальные камни. Темы работ этого года — «Владимир православный», «Образы героев русской классической литературы» и «Год единства народов России».