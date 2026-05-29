Дело рассмотрит Судогодский районный суд.

Прокурор Судогодского района направил в суд уголовное дело об угоне машины.Заместитель прокурора утвердил обвинительный акт. Местный житель обвиняется по ч.1 ст.166 УК РФ (угон).По версии следствия, в марте он, находясь в гостях и распивая спиртное, дождался, пока хозяин уснет, и взял из куртки ключи от «Форд Фокус», принадлежащие матери приятеля.Не имея прав и будучи в нетрезвом состоянии, он сел за руль, не справился с управлением, въехал в сугроб и повредил автомашину.Ранее, в 19 лет, обвиняемый уже привлекался за похожее преступление: 27 октября прошлого года в п. Муромцево он после распития взял ключи и вместе с приятелем уехал на машине.На трассе Владимир–Муром–Арзамас нетрезвый водитель зацепил обочину, съехал в кювет, авто опрокинулось, а он покинул место ДТП.Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.