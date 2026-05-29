Отбой беспилотной опасности в регионе.

По данным Минобороны, за ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 208 украинских беспилотников самолетного типа. В зону атак попали 14 регионов, в том числе Владимирская область.В регионе объявлен отбой беспилотной опасности. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и срочно сообщите по телефону 112.Жителям рекомендуют при угрозе найти надежное укрытие или лечь на землю, прикрыв голову руками.Если вы в помещении, отойдите от окон и переместитесь в ванную, туалет или коридор. Не выходите из укрытия после первого удара — возможны повторные атаки.