Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил заместитель прокурора региона.

На скамье подсудимых окажутся двое жителей Владимирской области, которым вменяют участие в преступном сообществе и подготовку к сбыту запрещённых веществ в особо крупном размере.Фигурантам инкриминируют ч. 2 ст. 210 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. По материалам расследования, в разное время мужчины влились в организованное преступное сообщество, специализировавшееся на незаконном изготовлении наркотиков и их контрабанде.Их подельники, чьё дело выделено в отдельное производство, попались годом ранее при попытке пересечь государственную границу России.Внутри колёс для большегрузных машин они спрятали без малого 170 килограммов гашиша. Часть криминального груза оперативники предусмотрительно заменили муляжом. Дальнейшая разработка позволила выйти на остальных участников цепочки, отвечавших за перевозку зелья по российской территории и его закладку в тайники.Финальная точка в операции была поставлена в мае 2025 года. Получив указание от сообщников, обвиняемые изъяли муляж и настоящий наркотик в заранее оговорённом месте в Киржачском районе. Сразу после этого их задержали силовики. Материалы дела переданы для рассмотрения по существу в Киржачский районный суд.