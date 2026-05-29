Сход с крыши снежно-ледяной массы стал причиной черепно-мозговой травмы у 8-летней девочки.

Следователь Кольчугинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Владимирской области продолжает расследование уголовного дела о травмировании ребенка в результате схода снега и наледи с крыши многоквартирного дома в Кольчугино.В ходе следственных действий собраны доказательства, на основании которых генеральному директору обслуживающей организации предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее тяжкий вред здоровью).Следствие установило, что в период с 27 февраля по 20 марта 2026 года директор не организовал очистку кровли дома №10 по улице КИМ в Кольчугине и не оградил опасные участки.20 марта 2026 года снежно-ледяная масса сорвалась с крыши и упала на 8‑летнюю девочку у подъезда. Ребенку диагностирована черепно‑мозговая травма, потребовавшая экстренной госпитализации, а проведенная экспертиза квалифицировала вред как тяжкий.В настоящий момент следователь проводит необходимые процессуальные действия для завершения расследования.