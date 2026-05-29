Участок временно перекроют с 31 мая по 2 июня.

В связи со строительством автодороги между улицами Куйбышева и Гастелло временно изменится схема движения транспорта.С 08:00 31 мая до 08:00 2 июня полностью перекроют участок от дома №8а на ул. Гастелло до дома №18 на ул. Куйбышева.Ограничение вводится для проведения срочных работ по переустройству водопроводных сетей.Ранее мы сообщали, что 28 и 29 мая с 8:00 до 17:00 на ул. Студеная гора, д.3 движение также ограничено в связи с прокладкой водопроводных и канализационных сетей в составе работ по строительству нового гостиничного комплекса.